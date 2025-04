Erzgebirge: Slowake zahlt am Grenzübergang offene Geldstrafe

Gegen den Mann lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor.

Reitzenhain.

Nachdem ein slowakischer Staatsangehöriger in dieser Woche am Grenzübergang im Marienberger Ortsteil Reitzenhain seine offene Geldstrafe gezahlt hatte, konnte er weiterreisen. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilt, war der 45-Jährige gegen 16 Uhr am 23. April bei der Einreise von Bundespolizisten kontrolliert worden. Gegen den Mann lag demnach ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von mehr als 3500 Euro konnte der slowakische Staatsangehörige aufbringen und seine Reise fortsetzen, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Chemnitz abschließend. (bz)