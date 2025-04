Erzgebirge: Wandersaison auf dem Kammweg wird eröffnet

In Olbernhau wird am 1. Mai angewandert und angeradelt. Die erste Tour startet 7.20 Uhr ab der Saigerhütte.

Die Wandersaison auf dem Kammweg Erzgebirge-Vogtland startet am 1. Mai mit verschiedenen Veranstaltungen unter anderem in Olbernhau, Seiffen und Altenberg. In Olbernhau heißt es an diesem Tag „Anwandern und Anradeln“ ab der Saigerhütte. Die erste Wanderung beginnt 7.20 Uhr. Mit der Erzgebirgsbahn geht es zum Haltepunkt Blumenau. Die Tour...