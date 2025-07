Erzgebirge: Wanderung wird musikalisch begleitet

Am 5. Juli geht es mit De Moosbacher durchs Schwarzwassertal.

„Musikalisch mit Freunden unterwegs“ heißt es am 5. Juli. Dann führt Wanderleiter Karl Kraus eine Tour an, die musikalisch begleitet wird von der Gruppe De Moosbacher und die in gemütlicher Runde bei Essen und Trinken den Tag ausklingen lässt. Los geht es laut Ankündigung 17 Uhr an der Schwarzbeerschänke in Pobershau, Hinterer Grund 2....