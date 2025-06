Erzgebirgischer Orgelsommer beginnt in Zöblitz

Zu Gast ist am 28. Juni Gewandhausorganist Michael Schönheit. Zunächst gibt es aber eine Orgelführung.

Es ist wieder Orgel-Zeit: Gewandhausorganist Michael Schönheit (Leipzig) eröffnet den Erzgebirgischen Orgelsommer am 28. Juni in der Stadtkirche Zöblitz. Die fünfte Auflage der Veranstaltungsreihe findet bis 16. August außerdem in den Gotteshäusern von Pfaffroda, Eppendorf, Cämmerswalde sowie in Nassau statt. Neben drei Orgeln von Gottfried...