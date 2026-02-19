Erzgebirgsbahn richtet Busnotverkehr zwischen Olbernhau und Pockau Lengefeld ein

Marienberg
Als Grund nennt das Unternehmen Fahrzeugmangel. Die eingesetzten Ersatzbusse fahren stündlich.
Für Fahrgäste der Erzgebirgsbahn kommt es am heutigen Mittwoch ganztägig zwischen Pockau-Lengefeld und Olbernhau in beiden Einrichtungen zu Einschränkungen und Ausfällen. Das Unternehmen hat deshalb einen Busnotverkehr eingerichtet, der im Stundentakt fährt. Bei dem Zugausfall handelt es sich um die RB-Linie 81. Als Grund der Maßnahme...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.