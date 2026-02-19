MENÜ
Einschränkungen bei der Erzgebirgsbahn sind derzeit zwischen Olbernhau und Pockau-Lengefeld.
Einschränkungen bei der Erzgebirgsbahn sind derzeit zwischen Olbernhau und Pockau-Lengefeld. Bild: Ingolf Wappler
Marienberg
Erzgebirgsbahn richtet Busnotverkehr zwischen Olbernhau und Pockau Lengefeld ein
Redakteur
Von Jan Oechsner
Als Grund nennt das Unternehmen Fahrzeugmangel. Die eingesetzten Ersatzbusse fahren stündlich.

Für Fahrgäste der Erzgebirgsbahn kommt es am heutigen Mittwoch ganztägig zwischen Pockau-Lengefeld und Olbernhau in beiden Einrichtungen zu Einschränkungen und Ausfällen. Das Unternehmen hat deshalb einen Busnotverkehr eingerichtet, der im Stundentakt fährt. Bei dem Zugausfall handelt es sich um die RB-Linie 81. Als Grund der Maßnahme...
