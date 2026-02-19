MENÜ
Die Erzgebirgsbahn fährt aktuell nicht zwischen Pockau und Olbernhau. Bild: Ingolf Wappler
Die Erzgebirgsbahn fährt aktuell nicht zwischen Pockau und Olbernhau. Bild: Ingolf Wappler
Marienberg
Erzgebirgsbahn: Schienenersatzverkehr zwischen Pockau und Olbernhau verlängert
Von Jan Oechsner und Thomas Wittig
Die eingesetzten Ersatzbusse fahren stündlich. Ursache für den Schienenersatzverkehr ist Fahrzeugmangel bei der Bahn. Der Zugunfall am Mittwoch in Lauter hat das Problem noch verschärft.

Fahrgäste der Erzgebirgsbahn sind am Donnerstag kurzfristig mit Einschränkungen beziehungsweise Ausfällen konfrontiert worden. Konkret betroffen davon war und ist noch immer die Linie 81. Ganztägig wurden zwischen den Bahnhöfen Pockau-Lengefeld und Olbernhau die Züge in beide Richtungen gestrichen. „Dank der guten Zusammenarbeit mit dem...
Erschienen am: 19.02.2026 | 09:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
2 min.
Zusätzliche Fahrten an den Adventswochenenden auf Bahn- und Buslinien im Erzgebirge
Die Züge der Erzgebirgsbahn sind an den Adventswochenende häufiger unterwegs.
Für Besucher der traditionellen Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und in Chemnitz verbessert der Verkehrsverbund Mittelsachsen das Angebot auf Bahn- und Buslinien.
Ingolf Wappler
11.12.2025
2 min.
Mit dem Zug zur Bergparade: Die Erzgebirgsbahn fährt am Wochenende nach Marienberg
Ein Desiro-Triebwagen im Bahnhof Marienberg.
Am 13. und 14. Dezember verkehren zusätzliche Züge der Linie RB 81 zwischen Pockau-Lengefeld und Marienberg.
Ingolf Wappler
15:51 Uhr
4 min.
Trainerlegende und Dänen-Liebling: Sepp Piontek ist tot
Sepp Piontek erlangte als Trainer der dänischen Nationalmannschaft Kultstatus in Dänemark. (Archivbild)
Er galt als "beliebtester Deutscher in Dänemark": In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er "Danish Dynamite".
Julia Wäschenbach, dpa
15:50 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
