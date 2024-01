Familie trauert auf ihre Art um totgefahrene Katze Bella: Olbernhau in Aufruhr

Sieben Meter schleppte sich Bella, nach Hause schaffte sie es nicht mehr. Die Familie aus dem Erzgebirge forderte nach ihrem Tod Geschwindigkeitskontrollen. Sie sind nun erfolgt, mit erschreckendem Ergebnis.

An der Wernsdorfer Straße in Olbernhau ist Ruhe eingekehrt. Seitdem Nicole Malecha den abgetrennten Puppenkopf mit ihrem Fuß in den Straßengraben getreten hat, ist kein neuer aufgetaucht. Und auch die Anfeindungen gegen die Familie haben aufgehört. Doch zu Ende ist die Geschichte um die überfahrene Katze Bella damit noch nicht. Sie hat...