Fanpost für den Schöpfer von Weltall-Nussknacker Wilhelm: So hat Markus Füchtner aus Seiffen seinen Fernsehauftritt bei „Riverboat“ erlebt

Sein Mininussknacker ist zurück auf der Erde – und Markus Füchtner erneut im Rampenlicht. Doch der 42-Jährige tut sich mit all dem Rummel um seine Person schwer.

Markus Füchtner schaut in seiner Werkstatt in Seiffen ungläubig auf die Fanpost, die vor ihm liegt. Das sei doch völlig verrückt, sagt er schließlich. Er sei doch kein Prominenter oder so, sondern nur ein normaler Typ. Dass Menschen ihn anschreiben und ihn nach seinem jüngsten Fernsehauftritt um Autogramme bitten, damit habe er nicht...