Fertigstellung von Aqua Marien verzögert sich weiter: Warum dennoch acht Monate früher eröffnet wird

Die letzte Schließzeit vor Abschluss der 22-Millionen-Modernisierung fällt ebenfalls länger als geplant aus. Eigentlich sollte das Bad vergangenen Samstag wieder öffnen. Das passiert nun erst Freitag.

Das Marienberger Erlebnisbad ist noch immer geschlossen. Eigentlich sollte die Einrichtung nach der zweiten Schließzeit im Rahmen der 22 Millionen Euro teuren Modernisierung am vergangenen Samstag wieder öffnen. „Einen Tag vorher, am Freitag, haben wir jedoch die Reißleine gezogen", sagt Silvio Schmieder, Technischer Leiter.