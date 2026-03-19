Für den letzten Wunsch: Einsatz auf einem Friedhof im Erzgebirge

Der alte Friedhof von Niederseiffenbach wird seit rund 20 Jahren nicht mehr genutzt. Eine Gruppe engagierter Menschen möchte das ändern. Ein Punkt fehlt ihnen jedoch noch.

Es ist ein Kleinod der Andacht und Besinnlichkeit: der alte Friedhof von Niederseiffenbach gleich hinter der Wettinhöhe bei Seiffen. „Mit seiner alten Lindenallee und der besonderen Lage auf dem Berg ist er in der Region recht einzigartig“, sagt André Köhler. Mit einer Handvoll Mitstreiter hatte sich Köhler im vergangenen Jahr eine...