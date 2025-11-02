„Grenzenlos" im Erzgebirge: Olbernhau schmiedet für den Frieden

Ein im vergangenen Jahr gestartetes Projekt soll in einem dreidimensionalen Symbol gipfeln. Dafür werden 1000 eiserne Friedenstauben benötigt.

Seit August 2024 ist Tom Carstens, der im oberbayrischen Degerndorf lebt und als Schmied arbeitet, unterwegs, um im Rahmen seines Projektes „Grenzenlos“ mit Menschen unterschiedlichster Identitäten, Nationalitäten und Glaubensrichtungen gemeinsam Friedenstauben zu schmieden. Am Samstag machte der 52-Jährige mit seiner mobilen Schmiede in...