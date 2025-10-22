Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bundespolizei hat nach einer Grenzkontrolle in Reitzenhain eine 20-Jährige ins Gefängnis gebracht.
Die Bundespolizei hat nach einer Grenzkontrolle in Reitzenhain eine 20-Jährige ins Gefängnis gebracht. Bild: Karsten Klama/dpa
Marienberg
Grenzkontrolle in Reitzenhain: Einreise endet für 20-Jährige im Gefängnis
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang in Reitzenhain wurde eine 20-Jährige festgestellt, die wegen Betrugs gesucht wurde.

Für eine 20-jährige Tschechin endete die Einreisekontrolle am Dienstag am Grenzübergang Reitzenhain im Gefängnis. Beamte der Bundespolizei stellten bei der Überprüfung ihrer Personalien einen Untersuchungshaftbefehl wegen Betruges fest. Sie wurde festgenommen und in die JVA nach Chemnitz gebracht. Sie soll nun dem Haftrichter vorgeführt...
