Grenzkontrollen im Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Am Grenzübergang Reitzenhain spürte die Bundespolizei zwei Männer auf, gegen die Ausschreibungen zur Strafvollstreckung vorlagen. Es ging um Strafgelder in vierstelliger Höhe.

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Grenzübergang Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufgespürt. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilt, wurde am Samstag gegen 8.45 Uhr ein 58-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur...