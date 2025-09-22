Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bundespolizei konnte in Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufspüren.
Die Bundespolizei konnte in Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufspüren. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Die Bundespolizei konnte in Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufspüren.
Die Bundespolizei konnte in Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufspüren. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Grenzkontrollen im Erzgebirge: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Grenzübergang Reitzenhain spürte die Bundespolizei zwei Männer auf, gegen die Ausschreibungen zur Strafvollstreckung vorlagen. Es ging um Strafgelder in vierstelliger Höhe.

Die Bundespolizei hat am Wochenende am Grenzübergang Reitzenhain zwei per Haftbefehl Gesuchte aufgespürt. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz mitteilt, wurde am Samstag gegen 8.45 Uhr ein 58-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
12.09.2025
2 min.
Kontrollen am Grenzübergang Reitzenhain enden für zwei Männer im Gefängnis
Die Bundespolizei hat in Reitzenhain Haftbefehle vollstreckt (Symbolfoto).
Die Bundespolizei hat bei Kontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze in Reitzenhain Haftbefehle vollstreckt. Ein 46-Jähriger und ein 54-Jähriger durften nicht weiterfahren.
Annett Honscha
26.08.2025
2 min.
Grenzkontrollen im Erzgebirge: Haftbefehle, Geldstrafen sowie Waffen- und Drogenfunde
Die Bundespolizei kontrolliert den Einreiseverkehr an den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal.
An den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal decken Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße auf. Von Haftbefehlen bis Drogenbesitz – die Bundespolizei zieht Bilanz und zeigt Konsequenzen auf.
Holk Dohle
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
5 min.
Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst
Die Amateurboxer Daniel Bertz (r) gewinnt für Thüringen gegen Hasan Arli für Nürnberg bei dem Show-Boxkampf.
Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Stefan Hantzschmann, dpa
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel