Grenzübergang Reitzenhain: Zwei Treffer in einer Stunde

Marienberg
Innerhalb einer Stunde hat der Zoll 9200 Zigaretten und 19.000 Euro Bargeld sichergestellt.
Innerhalb einer Stunde hat der Zoll am Grenzübergang in Reitzenhain 9200 Zigaretten und 19.000 Euro Bargeld sichergestellt. Zunächst kontrollierten die Beamten am Montagvormittag einen bulgarischen Transporter mit Anhänger, auf dem sich ein VW-Transporter befand. Die fünf Insassen, darunter ein Ehepaar (46/47), gaben an, aus Bulgarien zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.