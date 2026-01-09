MENÜ
Der Zoll hat in Reitzenhain insgesamt 9200 Zigaretten sichergestellt.
Der Zoll hat in Reitzenhain insgesamt 9200 Zigaretten sichergestellt. Bild: Zoll
Marienberg
Grenzübergang Reitzenhain: Zwei Treffer in einer Stunde
Von Babette Zaumseil
Innerhalb einer Stunde hat der Zoll 9200 Zigaretten und 19.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Innerhalb einer Stunde hat der Zoll am Grenzübergang in Reitzenhain 9200 Zigaretten und 19.000 Euro Bargeld sichergestellt. Zunächst kontrollierten die Beamten am Montagvormittag einen bulgarischen Transporter mit Anhänger, auf dem sich ein VW-Transporter befand. Die fünf Insassen, darunter ein Ehepaar (46/47), gaben an, aus Bulgarien zu...
