Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gruselig wird es am Freitag erneut am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz.
Gruselig wird es am Freitag erneut am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Gruselig wird es am Freitag erneut am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz.
Gruselig wird es am Freitag erneut am Pöhlberg in Annaberg-Buchholz. Bild: Ronny Küttner
Marienberg
Grusel-Fans aufgepasst: Diese Halloween-Partys steigen im Erzgebirge
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hexen, Geister und Monster machen zu Halloween auch das Erzgebirge unsicher. Vielerorts erwartet Nachtschwärmer, aber auch Familien schaurig-schöne Stimmung. „Freie Presse“ gibt Tipps, wohin sich ein Ausflug lohnt.

Halloween wird längst auch im Erzgebirge groß gefeiert. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über schaurig-schöne Partys.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
23.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Motorradtreffen, Justiztag, Konzerte
Zahlreiche Motorräder werden am Sonntag zum Saisonabschluss auf Schloss Wildeck erwartet.
Am Wochenende warten im Erzgebirge zahlreiche spannende Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ gibt sechs Tipps, was Familien und Junggebliebene unternehmen können.
unseren Redakteuren
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
5 min.
Was machen wir am Halloween-Wochenende? Ausgehtipps für Familien mit Kindern
Musiker Willi Papperitz alias „Pirat Willi“ wird in der Miniwelt mit seinem Kinderprogramm für Unterhaltung sorgen.
Gespenstische Dekoration, leuchtende Kürbisse und schaurige Kostüme: Am 31. Oktober ist Halloween. In der Region finden zahlreiche Veranstaltungen für Freunde des unheimlichen Festes statt.
Thomas Croy
Mehr Artikel