MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie. Bild: Egbert Kamprath/Archiv
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie. Bild: Egbert Kamprath/Archiv
Update
Marienberg
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Von Katrin Kablau, Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.

Einen Notfall hat es am Sonntag in der Erdölraffinerie im tschechischen Litvinov gegeben. Am Montagmorgen um 7.38 Uhr haben tschechische Behörden das Sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft darüber informiert, erklärt Falk Hofer vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Umgehend seien der Erzgebirgskreis in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Peter Schilling schrieb "Major Tom" auf der Autobahn
Für Schilling ein "emotionales Erlebnis": Bei einem EM-Spiel, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gewann, sangen am Ende 60.000 Leute "Major Tom (völlig losgelöst)". (Archivbild)
Im Opel Kadett griff der Musiker zum Block und schrieb seinen Welthit innerhalb kürzester Zeit. Warum Peter Schilling bei einem EM-Spiel im Stadion zu Tränen gerührt war.
25.01.2026
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
27.01.2026
2 min.
Großbritannien nicht mehr als masernfrei eingestuft
Bei Masern zeigt sich erst oft Fieber, bevor später ein Hautausschlag dazukommt. (Symbolbild)
Zwei Jahre lang konnte das Vereinigte Königreich seinen Eliminierungsstatus aufrechterhalten. Nun gibt es Rückschritte.
13.01.2026
2 min.
Chemiegeruch in Olbernhau: Sorgen erneut Abgase aus dem Böhmischen Becken für Gestank?
Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau/Seiffen.
Die Messwerte der Station Schwartenberg zeigen keine Auffälligkeiten der geruchsintensiven Stoffe Schwefeldioxid und Benzol. Was das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie dazu sagt.
Thomas Wittig
07.01.2026
4 min.
Wölfe im Erzgebirgskreis: Wo die Tiere leben und warum der Nachwuchs ausblieb
Ein Wolf markiert im September sein Marienberger Revier.
Wölfe sind im Erzgebirge wieder heimisch und werden zunehmend beobachtet. Auch Aufnahmen aus Fotofallen gibt es. Im Marienberger Rudel gab es vergangenes Jahr keinen Nachwuchs. Das hat Gründe.
Irmela Hennig
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
Mehr Artikel