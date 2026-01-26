Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?

Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.

Einen Notfall hat es am Sonntag in der Erdölraffinerie im tschechischen Litvinov gegeben. Am Montagmorgen um 7.38 Uhr haben tschechische Behörden das Sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft darüber informiert, erklärt Falk Hofer vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Umgehend seien der Erzgebirgskreis in...