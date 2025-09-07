Heimat zum Selberbauen: Zum Jubiläum macht Auhagen seinen Gästen ein besonderes Geschenk

Das Traditionsunternehmen für Modelleisenbahn-Zubehör feiert 140-jähriges Firmenjubiläum. Eine besondere Rolle in der Erfolgsgeschichte spielte einst ein Weihnachtsberg.

Die Besucher kamen zu Hunderten aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands, aber auch aus Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz: Am Wochenende feierte die Firma Auhagen im Hüttengrund bei Marienberg Jubiläum. Seit 140 Jahren gibt es das Traditionsunternehmen für Modelleisenbahnzubehör mittlerweile. Wer wollte, konnte vor Ort ein...