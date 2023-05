Heizöl im Haselbach? Feuerwehr im Erzgebirge probt den Ernstfall

Rund 100 Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes des Erzgebirgskreises haben am Wochenende das Geschehen eines Gefahrgutunfalls in der Nähe der Saidenbachtalsperre geprobt. Das Szenario basierte auf einem Verkehrsunfall, bei dem ein landwirtschaftliches Großgerät mit einem Heizöltanker auf einer Brückenüberführung der B 101 in der Ortslage...