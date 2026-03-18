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Der Bauer-sucht-Frau-Räuchermann, hergestellt vom Olbernhauer Unternehmen KWO.
Der Bauer-sucht-Frau-Räuchermann, hergestellt vom Olbernhauer Unternehmen KWO. Foto: Kristian Hahn
André Grondmann und Ronny Eichler (von links) in der Montage. Sie zeigen den Räuchermann, mit dem alles anfing.
André Grondmann und Ronny Eichler (von links) in der Montage. Sie zeigen den Räuchermann, mit dem alles anfing. Foto: Kristian Hahn
Bauer Thomas suchte in der Kuppel-Show die große Liebe.
Bauer Thomas suchte in der Kuppel-Show die große Liebe. Foto: RTL/Stefan Gregorowius/Archiv
Mitarbeiter Kay Uhlig schleift einen Räuchermannrohling an.
Mitarbeiter Kay Uhlig schleift einen Räuchermannrohling an. Foto: Kristian Hahn
Der Bauer-sucht-Frau-Räuchermann, hergestellt vom Olbernhauer Unternehmen KWO.
Der Bauer-sucht-Frau-Räuchermann, hergestellt vom Olbernhauer Unternehmen KWO. Foto: Kristian Hahn
André Grondmann und Ronny Eichler (von links) in der Montage. Sie zeigen den Räuchermann, mit dem alles anfing.
André Grondmann und Ronny Eichler (von links) in der Montage. Sie zeigen den Räuchermann, mit dem alles anfing. Foto: Kristian Hahn
Bauer Thomas suchte in der Kuppel-Show die große Liebe.
Bauer Thomas suchte in der Kuppel-Show die große Liebe. Foto: RTL/Stefan Gregorowius/Archiv
Mitarbeiter Kay Uhlig schleift einen Räuchermannrohling an.
Mitarbeiter Kay Uhlig schleift einen Räuchermannrohling an. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
Holzkunstfirma aus dem Erzgebirge bringt Bauer-sucht-Frau-Räuchermann auf den Markt
Redakteur
Von Georg Müller
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Die Olbernhauer Holzkunstfirma KWO bringt einen ganz besonderen Räuchermann auf den Markt. Den Anstoß gab Bauer Thomas, der in der RTL-Kuppel-Show nach der großen Liebe suchte.

Er hat einen Strohhut auf. In der einen Hand hält er einen Rechen, in der anderen einen Korb mit Milch und Möhren. Um den dicken Bauch des Räuchermannes schmiegt sich eine Arbeitsschürze mit der Aufschrift „Bauer sucht Frau“. Was es mit all dem auf sich hat? Ronny Eichler kennt die Geschichte. Denn der, um den sie sich dreht, ist sein...
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