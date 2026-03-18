Die Olbernhauer Holzkunstfirma KWO bringt einen ganz besonderen Räuchermann auf den Markt. Den Anstoß gab Bauer Thomas, der in der RTL-Kuppel-Show nach der großen Liebe suchte.

Er hat einen Strohhut auf. In der einen Hand hält er einen Rechen, in der anderen einen Korb mit Milch und Möhren. Um den dicken Bauch des Räuchermannes schmiegt sich eine Arbeitsschürze mit der Aufschrift „Bauer sucht Frau“. Was es mit all dem auf sich hat? Ronny Eichler kennt die Geschichte. Denn der, um den sie sich dreht, ist sein...