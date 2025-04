Hotel und Restaurant „Waldesruh“ in Lengefeld plant größte Investition seit Eröffnung vor fast 30 Jahren

Bereits einiges verändert hat sich an der Infrastruktur rund um das Haus. Es gibt E-Ladesäulen und Wohnmobilstellplätze. Doch auch in der Küche passiert Neues.

Jörg Nieschalk blickt nach vorn. Ja, in den vergangenen Jahren ist alles teurer geworden. Ja, die Einkaufspreise sind um 15 bis 20 Prozent in die Höhe geschossen. „Und ja, die Energiekosten mit Strom, Heizöl und Wäscherei sind für mich im vergangenen Jahr sogar um fast 100 Prozent gestiegen“, berichtet der Inhaber der „Waldesruh“ in...