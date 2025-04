Im Spielzeugdorf im Erzgebirge kann wieder gerodelt werden

Pünktlich zu Ostern: Sommerrodelbahn Seiffen startet in die Saison. Die Erlebniswelt öffnet für den Fahrspaß ihre Pforten.

Daniel Hudec hatte am Samstag viel zu tun. Er betreut die Sommerrodelbahn in Seiffen und durfte bereits am ersten Tag wieder viele Gäste begrüßen. „Über den Winter haben wir die Schlitten erneuert. Reifen, kaputte Teile und Bremsen getauscht. Außerdem wird in der kalten Jahreszeit ein kleiner Teil der Strecke mit einer Gummidecke abgedeckt....