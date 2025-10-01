Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Betti W. und Maximilian G. werden vermisst.
Betti W. und Maximilian G. werden vermisst.
Marienberg
Jugendliche aus Marienberg vermisst: Polizei sucht nach Betti und Maximilian
Redakteur
Von Mike Baldauf
Seit Sonntag gelten die beiden 16-Jährigen als verschwunden. Zuletzt wurden sie in einem Zug von Olbernhau nach Chemnitz gesehen. Die Polizei wendet sich nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

Seit Sonntag werden zwei 16-Jährige aus dem Erzgebirgskreis vermisst. Nach Angaben der Polizei hatten Maximilian G. und Betti W. gemeinsam ihr Wohnumfeld in Marienberg verlassen und sind seitdem nicht zurückgekehrt.
