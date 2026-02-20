Kein Durchkommen: Hauptstraße in Seiffen wird erneut voll gesperrt

Marienberg
Ab dem 2. März sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Betroffen ist der Abschnitt vom Abzweig Schwartenbergweg bis zum Haus des Gastes.
In Seiffen wird die S 213 (Hauptstraße) erneut gesperrt. Wie das Landratsamt Erzgebirgskreis mitteilt, betrifft das den Abschnitt von der Oberheidelberger Straße/Schwartenbergweg bis zum Haus des Gastes. Grund sind Restarbeiten zur Fahrbahnerneuerung. Die Arbeiten beginnen witterungsabhängig am 2. März und dauern bis 20. März. Danach folgt...
