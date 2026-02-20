MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hauptstraße in Seiffen wird abschnittsweise wegen Bauarbeiten gesperrt.
Die Hauptstraße in Seiffen wird abschnittsweise wegen Bauarbeiten gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Die Hauptstraße in Seiffen wird abschnittsweise wegen Bauarbeiten gesperrt.
Die Hauptstraße in Seiffen wird abschnittsweise wegen Bauarbeiten gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Marienberg
Kein Durchkommen: Hauptstraße in Seiffen wird erneut voll gesperrt
Von Farhad Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab dem 2. März sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden. Betroffen ist der Abschnitt vom Abzweig Schwartenbergweg bis zum Haus des Gastes.

In Seiffen wird die S 213 (Hauptstraße) erneut gesperrt. Wie das Landratsamt Erzgebirgskreis mitteilt, betrifft das den Abschnitt von der Oberheidelberger Straße/Schwartenbergweg bis zum Haus des Gastes. Grund sind Restarbeiten zur Fahrbahnerneuerung. Die Arbeiten beginnen witterungsabhängig am 2. März und dauern bis 20. März. Danach folgt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.01.2026
1 min.
Straßensperrung in Scharfenstein: Was Autofahrer ab Montag beachten müssen
Wegen Baumfällarbeiten ist die Bahnhofstraße in Scharfenstein gesperrt.
Wegen Baumfällarbeiten ist die Durchfahrt auf der Bahnhofstraße in Scharfenstein nicht mehr möglich. Die Umleitung ist weiträumig.
Michael Felber
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
11:07 Uhr
1 min.
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.
11.12.2025
2 min.
S 213 in Seiffen: Ortsdurchfahrt über Winter wieder frei
Mitte 2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.
Die Staatsstraße in Seiffen ist ab 12. Dezember nach Monaten der Vollsperrung im ersten erneuerten Abschnitt wieder befahrbar. 2026 sollen die umfangreichen Arbeiten weitergehen.
Mike Baldauf
Mehr Artikel