Kleine Forscher aus dem Erzgebirge beweisen viel Ausdauer

Das Haus des Kindes in Zöblitz hat zum achten Mal das Zertifikat als „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. Ein Grund zum Feiern – und Weiterforschen.

„Wie bewegen sich Boote am besten?“ Diese und andere Fragen haben die Kinder aus dem Kindergarten in Zöblitz bei ihrem Forscherfest am Donnerstag beschäftigt – unter anderem die „Füchse“ aus der Vorschulgruppe (Foto oben). Zu Besuch war auch Jörg Krenkel von der Stiftung „Kinder forschen“ (Foto unten). Er hat Jule, Levka, Ted und...