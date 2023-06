Marienberg: Damit kann die Ex-Baldauf-Fabrik bei potenziellen Mietern punkten

In reichlich einem halben Jahr sollen die ersten Mieter in die ehemalige Baldauf-Fabrik in Marienberg einziehen. In dem Objekt an der Ecke Marienstraße/Am Roten Turm entstehen auf drei Etagen insgesamt 20 Wohnungen in gehobenem Standard. Sie werden Größen zwischen 54 und 117 Quadratmetern aufweisen. Die meisten davon sollen über Balkon...