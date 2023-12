Mit Cannabis fing alles an: Wie sich ein Erzgebirger aus dem Drogensumpf heraus gekämpft hat

Vermeintliche Freunde besorgten Robert L. alles, was süchtig macht. Er war gerade 13 Jahre alt. Zunächst konnte er die Drogen noch vom Taschengeld bezahlen. Später klaute er, um sie zu finanzieren.

Langsam und bedächtig räumt Robert L. (Name geändert) seine neue Zweiraum-Wohnung in Olbernhau ein. Es wirkt so, als könne er es noch gar nicht fassen, dass er nun in ein neues Leben startet, ein Leben ohne Drogen und ohne Alkohol. Die Weihnachtssachen sind ihm beim Dekorieren besonders wichtig. Die neue Wohnung hat ihm Simone Richter,...