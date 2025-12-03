Nach Prozess gegen Stadtwerke Olbernhau: „Das ist kein Verbraucherschutz, das ist Verbrauchertäuschung“

Im Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht gab es eine gütliche Einigung. Die Verbraucherzentrale als Klägerin erklärt sich aber öffentlich zum Gewinner. Das lassen sich die Stadtwerke nicht gefallen.

Knut Böttger kann es nicht fassen. „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es ist unglaublich, womit man sich herumschlagen muss, zumal es nicht einen Geschädigten gibt", sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau GmbH.