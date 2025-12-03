Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Prozess gegen Stadtwerke Olbernhau: „Das ist kein Verbraucherschutz, das ist Verbrauchertäuschung“

Knut Böttger, Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau, kann das Vorgehen der Verbraucherzentrale nicht nachvollziehen.
Knut Böttger, Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau, kann das Vorgehen der Verbraucherzentrale nicht nachvollziehen.
Knut Böttger, Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau, kann das Vorgehen der Verbraucherzentrale nicht nachvollziehen.
Knut Böttger, Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau, kann das Vorgehen der Verbraucherzentrale nicht nachvollziehen. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Nach Prozess gegen Stadtwerke Olbernhau: „Das ist kein Verbraucherschutz, das ist Verbrauchertäuschung“
Redakteur
Von Thomas Wittig
Im Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht gab es eine gütliche Einigung. Die Verbraucherzentrale als Klägerin erklärt sich aber öffentlich zum Gewinner. Das lassen sich die Stadtwerke nicht gefallen.

Knut Böttger kann es nicht fassen. „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Es ist unglaublich, womit man sich herumschlagen muss, zumal es nicht einen Geschädigten gibt“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau GmbH.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
