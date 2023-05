Nach schwerem Unfall in Großrückerswalde: Unfallkommission will Stopp-Schilder aufstellen

An der Kreuzung Wüstenschlette/Kärrnerweg kracht es häufiger als anderswo. Fachleute haben mehrere Erklärungsansätze dafür, warum Kraftfahrer an der Stelle so oft die Vorfahrtsregel nicht beachten.

Die Kreuzung Wüstenschlette/Kärrnerweg gibt Verkehrsexperten Rätsel auf. Immer wieder kommt es an dieser Stelle der Staatsstraße 221 zwischen Marienberg und Großrückerswalde zu schweren Unfällen. Der jüngste mit sieben Verletzten, darunter ein Säugling und ein zweijähriger Junge, liegt erst wenige Tage zurück. In der Mittagsstunde des 15. Mai fuhr...