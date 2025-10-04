Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Olbernhau nach den Tätern.
Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Olbernhau nach den Tätern. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Marienberg
Nach Überfall im Erzgebirge: Betroffener widerspricht Darstellung der Polizei
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Die Polizei meldete einen Überfall auf dem Olbernhauer Gessingplatz. Der Betroffene spricht hingegen von einem Diebstahl.

Eine brutale Raubstraftat hat sich am Freitagabend in Olbernhau ereignet. Wie die Chemnitzer Polizei am Samstagvormittag mitteilt, wurde gegen 18.15 Uhr im Bereich des Gessingplatzes ein 49-Jähriger von derzeit drei unbekannten Tätern zunächst zu Boden gebracht. Anschließend schlugen die Unbekannten den Mann mehrfach und beraubten ihn. Wie die...
24.09.2025
1 min.
Pedelec in Dittersbach entwendet
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Dittersbach.
Einbruch in Mehrfamilienhaus: Unbekannte entwenden ein gesichertes Rad. Die Polizei sucht nach Hinweise. Was steckt hinter diesem dreisten Diebstahl?
Babette Philipp
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
03.10.2025
1 min.
Reifenstecher treiben im Erzgebirge ihr Unwesen: Mehrere Pkw in Annaberg-Buchholz beschädigt
In Annaberg-Buchholz wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.
In der Nacht zu Donnerstag wurden in der Bergstadt mehrere Fahrzeuge beschädigt. Dabei gingen die Täter stets nach ähnlichem Muster vor.
Joseph Wenzel
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
