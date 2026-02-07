Neuer Trend im Erzgebirge: Mit dem Schlitten bequem den Hang hinauf

Marienberg
Schlittenfahren ohne schweißtreibendes Hochstapfen: An einigen Skiliften im Erzgebirge geht es für Rodler per Lift bergauf. Zwar bremst in Gelenau und Geyersdorf aktuell der fehlende Schnee – doch die Betreiber hoffen auf den nächsten Schneefall. Vier Beispiele aus der Region, die Rodlern das Leben leichter machen.
Bergab fahren mit einem Schlitten kann jeder. Und jetzt kann jeder auch bergauf fahren – an vier Hängen im Erzgebirge. Es ist ein neuer Trend mit ganz speziellen Schlitten, der sich sicher weiter verbreiten wird. Ein Anfang ist gemacht.
