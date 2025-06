Niederlauterstein: Der Weg zur modernen Feuerwehr beginnt jetzt

Ein Meilenstein für die Niederlautersteiner Feuerwehr: Der Grundstein für ein modernes Gerätehaus ist gelegt. Warum das Projekt für den Marienberger Ortsteil so wichtig ist.

An der Stelle, an der zu Jahresbeginn mit dem Teilabriss der Reichel-Fabrik in Niederlauterstein eine gut 140-jährige Firmengeschichte ihr Ende fand, ist am Mittwoch der Grundstein für das neue Gerätehaus der Niederlautersteiner Feuerwehr gelegt worden. Wehrleiter Mirko Morgenstern nennt drei Dinge, auf die er stolz ist.