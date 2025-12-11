MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mathias Meyer, Leiter der Oberschule Lengefeld, sieht in dem neuen Schulformat viele Vorteile.
Mathias Meyer, Leiter der Oberschule Lengefeld, sieht in dem neuen Schulformat viele Vorteile. Bild: Kristian Hahn
Mit dem neuen Projekt Oberschule+ ist auch eine einzügige Beschulung möglich.
Mit dem neuen Projekt Oberschule+ ist auch eine einzügige Beschulung möglich. Bild: Kristian Hahn
Oberschule Lengefeld – ab August 2027 soll sich nicht nur der Name der Einrichtung ändern.
Oberschule Lengefeld – ab August 2027 soll sich nicht nur der Name der Einrichtung ändern. Bild: Kristian Hahn
Mathias Meyer, Leiter der Oberschule Lengefeld, sieht in dem neuen Schulformat viele Vorteile.
Mathias Meyer, Leiter der Oberschule Lengefeld, sieht in dem neuen Schulformat viele Vorteile. Bild: Kristian Hahn
Mit dem neuen Projekt Oberschule+ ist auch eine einzügige Beschulung möglich.
Mit dem neuen Projekt Oberschule+ ist auch eine einzügige Beschulung möglich. Bild: Kristian Hahn
Oberschule Lengefeld – ab August 2027 soll sich nicht nur der Name der Einrichtung ändern.
Oberschule Lengefeld – ab August 2027 soll sich nicht nur der Name der Einrichtung ändern. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Oberschule+ geplant: Wird Pockau-Lengefeld zum Vorreiter in Sachsen?
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue Format soll mehr Freiheit und Flexibilität bringen. Es gibt künftig nur noch ein Lehrerkollektiv. Schulbezirke werden abgeschafft. Ein weiterer Punkt aber macht den großen Unterschied.

Wird Lengefeld zum Vorreiter in Sachsen? Seit Jahresbeginn wird in der Stadt an einem Projekt gearbeitet, das es so im staatlichen Schulsystem des Freistaates noch nicht gibt. Es geht um eine Oberschule+. Die soll mit Beginn des Schuljahres 2027/28 starten. Als Ideengeber gilt Mathias Meyer, Schulleiter der jetzigen Oberschule. Doch was ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
20.11.2025
4 min.
Trotz Barrierefreiheit und Innenstadt-Lage: Warum diese Grundschule im Vogtland schließen soll
Zwei Schulen unter einem Dach. Das geht in der Weinholdschule offenbar nicht mehr auf. Weil die Oberschule mehr Platz braucht, droht der Grundschule das Aus. Was sagt der Stadtrat?
Der Vorschlag der Stadtverwaltung Reichenbach steht. Am Montag wird im Ausschuss öffentlich diskutiert, bevor der Stadtrat am 1. Dezember entscheidet. Was Elternvertreter und Landesschulamt sagen.
Gerd Betka
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
29.11.2025
3 min.
Wechsel von der TU Chemnitz ins Erzgebirge: Neue Oberschulleiterin in Geyer
Carolin Schulze ist neue Leiterin der Privaten Oberschule Geyer.
Carolin Schulze hat in Berlin studiert, in Karlsruhe promoviert und dann lange mit Studenten in Chemnitz gearbeitet. Nun leitet sie die Private Oberschule Geyer. Was sie dazu bewogen hat.
Annett Honscha
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
Mehr Artikel