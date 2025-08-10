Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christian Zill und Jan Uhlemann (vorn) werfen eine Rarität an: einen Stock-Traktor.
Christian Zill und Jan Uhlemann (vorn) werfen eine Rarität an: einen Stock-Traktor. Bild: Christof Heyden
Marienberg
Oldtimer-Paradies in Olbernhau: Alttraktoren und mehr begeistern im Erzgebirge
Von Christof Heyden
Von wegen altes Eisen: Veteranen der Landtechnik begeisterten am Wochenende schaulustiges Publikum aller Generationen in der Spielzeugmacherstadt. Das 8. Treffen erlebte eine Premiere.

Zum 8. Mal war das Betriebsgelände der früheren Brauerei Olbernhau Treffpunkt des Stelldicheins von Sammlern und Liebhabern betagter Fahrzeuge. Die Akteure der Interessengemeinschaft Alttraktoren riefen zum Treff kraftstofffressender Technik. Mit dem Entzünden der Motoren und dem Tucken der Oldtimer stieg auch bei den Fans die...
