Pobershau außer Rand und Band: Skifasching begeistert Hunderte

Mehr als 300 Zuschauer ließen sich das Spektakel nicht entgehen und feierten ein wahres Feuerwerk der Kreativität.

Dass es keine zwei Meter Neuschnee braucht, um einen Skifasching zu feiern, haben die Ehrenamtlichen der Sektion Ski des TSV Pobershau am Samstag bewiesen. Da auf dem Skihang nur wenig Naturschnee lag und die Schneekanonen nicht angeworfen werden konnten, tauschten viele der Akteure die Bretter gegen Stiefel und eroberten den Hang zu Fuß.