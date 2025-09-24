Pobershauer Skulpturenpfad begeistert Fee Maribyla

Die Akteure der Galerie Hütte sind vom tschechischen Verein Spo-na mit dem Top-Preis ausgezeichnet worden. Dieser würdigt herausragende touristische Initiativen beiderseits der Grenze.

Maribyla, die gute Fee des tschechischen Erzgebirges, ziert das Ausstellungs- und Begegnungszentrum „Die Hütte“ in Pobershau. Die Juroren des Vereins Spo-na Most würdigen mit dem Top-Preis das in Erinnerung an den Schnitzer Gottfried Reichel geschaffene Erlebnisangebot. Dabei wird insbesondere der in diesem Jahr aus Anlass Reichels 100....