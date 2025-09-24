Premieren im Erzgebirge: Seiffener Sternenmarkt startet mit Regionalrekordversuch

Der Sternenmarkt in Seiffen steht vor seiner elften Auflage und hat ein buntes Programm in petto. Zum Auftakt soll es nicht nur sprichwörtlich rund gehen.

Großes steht dem Spielzeugdorf bevor. Ende der kommenden Woche startet der Seiffener Sternenmarkt in seine elfte Auflage. Das Programm könnte bunter nicht sein. Obwohl sich die Veranstaltung nach einem Jahrzehnt längst zur Tradition entwickelt hat, mischt sich in die positive Resonanz immer noch Kritik. Was wird 2025 auf dem Markt geboten und... Großes steht dem Spielzeugdorf bevor. Ende der kommenden Woche startet der Seiffener Sternenmarkt in seine elfte Auflage. Das Programm könnte bunter nicht sein. Obwohl sich die Veranstaltung nach einem Jahrzehnt längst zur Tradition entwickelt hat, mischt sich in die positive Resonanz immer noch Kritik. Was wird 2025 auf dem Markt geboten und...