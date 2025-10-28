Prozess: Jugendliche schlagen Erzgebirger bei Dorffest fast tot

Marienberg
„Er hat mich auf die Wange geküsst“: So begründete einer der beiden Angeklagten während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg das brutale Vorgehen. Doch der Kuss war eine Lüge.
Als der Erzgebirger im Krankenhaus zu sich kommt, erkennt er sich kaum wieder. Sein Gesicht ist geschwollen, seine Nase zertrümmert, Teile seines Schädels sind es ebenfalls. Doch ihm ist auch klar: Er hat überlebt.
