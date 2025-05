Reitzenhains verschwundener Bahnhof: Ein Heimatfreund baut den Umschlagplatz an der deutsch-tschechischen Grenze nach

Ein unscheinbarer Prellbock und ein paar marode Gebäude gehören zu den Relikten des einst bedeutenden Grenzbahnhofes. Vor 1945 florierte dort der Bahnverkehr nach Böhmen. Der 87-jährige Günter Marx hat ein Modell mit einer längst vergessenen Fußgängerbrücke gebaut.

Wer auf der Bundesstraße 174 durch Reitzenhain in Richtung Grenze unterwegs ist, ahnt nicht, welche wichtige Rolle der trostlos erscheinende Ort einst im grenzüberschreitenden Bahnverkehr spielte. In seiner Blütezeit vor 1945 besaß der Grenzbahnhof an der Strecke nach Böhmen sechs Haupt- und zehn Nebengleise mit 33 Weichen. Von den...