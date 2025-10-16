Rettungshubschrauber landet auf Marienberger Markt: Das ist der Grund

Bauhof-Mitarbeiter haben am Donnerstag die erste Weihnachtsmarkt-Bude aufgestellt. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. Jetzt ermittelt die Kripo.

In Marienberg ist am Donnerstag damit begonnen worden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufzubauen, der am 26. November eröffnet wird. Eigentlich ein schöner Moment. Am Nachmittag endeten die Arbeiten allerdings mit dem Unfall eines Mitarbeiters des städtischen Bauhofes. Der 56-Jährige stürzte von einer Leiter und zog sich schwere...