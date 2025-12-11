MENÜ
Mitte 2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf-stock.adobe.com
Mitte 2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf-stock.adobe.com
Marienberg
S 213 in Seiffen: Ortsdurchfahrt über Winter wieder frei
Redakteur
Von Mike Baldauf
Die Staatsstraße in Seiffen ist ab 12. Dezember nach Monaten der Vollsperrung im ersten erneuerten Abschnitt wieder befahrbar. 2026 sollen die umfangreichen Arbeiten weitergehen.

Pünktlich vor Beginn der winterlichen Witterung wird in Seiffen eine wichtige Verkehrsachse wieder freigegeben. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, kann der erste erneuerte Abschnitt der S 213 ab Freitag, 12. Dezember, wieder genutzt werden. Damit ist die komplette Ortsdurchfahrt für die kommenden Monate passierbar.
