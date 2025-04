Schaltwerk: Zwei Erzgebirger übernehmen bekanntes Fahrrad-Geschäft unter neuem Namen

Über 35 Jahre hinweg hat Stefan Weinhold in Marienberg ein Radcenter aufgebaut, das er nun an zwei Nachfolger übergibt. Die weisen erstaunliche Parallelen zu seinen Wurzeln auf.

Begonnen hat es im November 1990 im elterlichen Wohnhaus in Hilmersdorf. Die Anzahl der Fahrräder, an denen Stefan Weinhold nebenberuflich herumschraubte, um sie für den Verkauf flott zu machen, ließ sich damals an einer Hand abzählen. „Der Kohlenkeller wurde zur Werkstatt“, erzählt der Unternehmer, dem die Räumlichkeiten bald nicht mehr...