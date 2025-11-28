Schlossflair inklusive: Brüder eröffnen Hotel im Erzgebirge

Kettensägenkurs in der Waldakademie, Übernachten im Schloss: Auf dieses Konzept setzen Joachim und Alexander Diener von Schönberg. Doch das neue Hotel steht auch ganz normalen Gästen offen.

Joachim Diener von Schönberg steht in einem der liebevoll gestalteten Übernachtungszimmer und öffnet die Tür eines rund 400 Jahre alten Schrankes. „Der Schrank stammt aus der Renaissance“, sagt er. Das Knarzen der Tür ist so laut, dass es selbst die dicken Mauern durchdringt. Wer das Knarzen hört, weiß: Dies ist keineswegs ein...