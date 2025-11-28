Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Alexander und Joachim Diener von Schönberg (von links) in der zum Saal gehörenden Sitzecke.
Alexander und Joachim Diener von Schönberg (von links) in der zum Saal gehörenden Sitzecke. Bild: Kristian Hahn
Alexander und Joachim Diener von Schönberg (von links) in der zum Saal gehörenden Sitzecke.
Alexander und Joachim Diener von Schönberg (von links) in der zum Saal gehörenden Sitzecke. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Schlossflair inklusive: Brüder eröffnen Hotel im Erzgebirge
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kettensägenkurs in der Waldakademie, Übernachten im Schloss: Auf dieses Konzept setzen Joachim und Alexander Diener von Schönberg. Doch das neue Hotel steht auch ganz normalen Gästen offen.

Joachim Diener von Schönberg steht in einem der liebevoll gestalteten Übernachtungszimmer und öffnet die Tür eines rund 400 Jahre alten Schrankes. „Der Schrank stammt aus der Renaissance“, sagt er. Das Knarzen der Tür ist so laut, dass es selbst die dicken Mauern durchdringt. Wer das Knarzen hört, weiß: Dies ist keineswegs ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.10.2025
3 min.
„Wir müssen bekannter werden“: Neue Waldakademie im Erzgebirge startet Kursbetrieb
Kurt Reuther (Mitte) und Matthias Aurich (Zweiter von rechts) beim Kettensägenkurs.
Die neu gegründete Waldakademie Pfaffroda soll ein Aushängeschild werden. Nun fand erstmals ein Kettensägenkurs statt, der den Teilnehmern einiges abverlangte.
Georg Müller
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
15.09.2025
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Familie trifft sich auf angestammtem Schloss im Erzgebirge
Philipp von Sahr-von Schönberg (M.) im Gespräch mit Alexander und Joachim Diener von Schönberg (v. l.).
Die Familie von Schönberg ist weltweit verzweigt. Deshalb finden regelmäßige Treffen statt – schon seit 350 Jahren. Dabei wird aber nicht nur in der Vergangenheit geschwelgt.
Kristian Hahn
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
Mehr Artikel