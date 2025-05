Schwerer Unfall im Erzgebirge: Bundesstraße gesperrt

Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B 101 schwer verletzt worden. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der B 101 zwischen Heinzebank und Kalkwerk ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 22-jähriger Motorradfahrer gegen 11.25 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Freiberg unterwegs. In Höhe Abzweig nach Lengefeld kam ihm ein VW Golf entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der...