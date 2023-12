Seiffenerin kehrt nach schwerer Erkrankung in ihr Leben zurück

Vor zwei Jahren wäre Yvette Auerswald-Leister fast an Covid-19 gestorben. Inzwischen geht es der Mutter von acht Kindern besser, auch dank einer neuen Herausforderung.

Als der Herr mit den Blumen und den Pralinen in der Tür stand, musste sich Yvette Auerswald-Leister die Tränen aus den Augen wischen. Spätestens in diesem Augenblick waren ihre Zweifel verflogen. Anfangs hatte sie mit sich gerungen, ob sie mit ihrer Covid-19-Erkrankung an die Öffentlichkeit gehen sollte. In Seiffen kennt schließlich jeder...