Seit anderthalb Jahren Ebbe im Erzgebirgsteich: Wie geht es mit der Instandsetzung weiter?

Der Lautenteich nahe dem Marienberger Ortsteil Lauta bekommt ein neues Grundablassrohr. Anwohner kritisieren wegen der langen Bauzeit eine zunehmende Verwilderung des Gewässers.

Die Erneuerungsarbeiten am Lautenteich im Marienberger Ortsteil Lauta gehen in die nächste Etappe. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses war die Instandsetzung eines Grundablassrohrs für das Gewässer Thema auf der Tagesordnung. Einen entsprechenden Beschluss zur Erneuerung des Rohres fassten die Ausschussmitglieder einstimmig....