Sonderschau zeigt Seiffener Retter im Wandel der Zeit

Besucher können sich auf spannende Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart der Feuerwehr freuen.

Die Seiffener Feuerwehr begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum. Dieses nimmt das Spielzeugmuseum zum Anlass, in einer Sonderausstellung in der Galerie im Treppenhaus Einblicke in die spannende Geschichte der Feuerwehr zu gewähren. Zur Ausstellung gehören hölzerne Figuren, Fahrzeuge und Szenerien aus dem Fundus des Museums,...