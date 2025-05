Tag der Befreiung: 50 Menschen gedenken am Ehrenmal Nennigmühle – darunter auch ein Vertreter Russlands

In dem Pockau-Lengefelder Ortsteil Nennigmühle sind 96 sowjetische Kriegsgefangene gestorben und begraben. 80 Jahre nach Kriegsende standen aber nicht nur sie im Fokus.

Blumen liegen am Fuße des Ehrenmals in der Kriegsgräberstätte im Pockau-Lengefelder Ortsteil Nennigmühle. Die meisten davon sind Nelken – rot-weiße, aber auch bordeauxfarbene stehen in Gläsern. Dahinter ist eine große russische Flagge drapiert. Aber auch eine kleine ukrainische Fahne ist zu sehen, als der Pockauer Gerd Glöckner am Abend...