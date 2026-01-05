MENÜ
  • Tagesgeschäft der Bundespolizei am Grenzübergang Reitzenhain: Falsche Papiere, zu junge Hunde und gefährliches Feuerwerk entdeckt

Bundespolizisten kontrollieren den Grenzverkehr.
Bundespolizisten kontrollieren den Grenzverkehr. Bild: Symbolbild: Robert Michael/dpa
Marienberg
Tagesgeschäft der Bundespolizei am Grenzübergang Reitzenhain: Falsche Papiere, zu junge Hunde und gefährliches Feuerwerk entdeckt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Gegen drei Männer lagen zudem Haftbefehle vor, wurde bei der Kontrolle festgestellt. Warum das Trio jedoch nicht hinter Gitter musste.

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Reitzenhain mehrere unerlaubte Einreisen gestoppt. Den Behörden zufolge zeigten zwei Ukrainer am Freitag, 2. Januar, einen abgelaufenen polnischen Aufenthaltstitel vor. Ein weiterer Ukrainer wurde am Samstagabend mit abgelaufenem tschechischen Visum ertappt. Sie wurden von den Beamten nach Tschechien...
