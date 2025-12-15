MENÜ
Rote Kugeln und blaues Licht schufen besondere Stimmung im Hof der Annaberger Straße 1.
Rote Kugeln und blaues Licht schufen besondere Stimmung im Hof der Annaberger Straße 1.
Marienberg
Tausende Besucher und 100.000 Euro Förderung: Adventswochenende in Marienberg
Von Antje Flath, Kristian Hahn und Ingolf Wappler
Mit einer großen Bergparade, offenen Höfen und Sonderzügen hat Marienberg am Wochenende zahlreiche Gäste angelockt. Ministerpräsident Michael Kretschmer löste zudem Versprechen ein.

Tausende Menschen haben am Sonntagnachmittag die Straßen in Marienberg gesäumt, um die große Bergparade zu erleben. Gestaltet wurde sie von 353 Habitträgern und 158 Bergmusikanten aus zahlreichen Vereinen des sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine. Zu den Ehrengästen zählte auch Sachsens Ministerpräsident...
Mehr Artikel