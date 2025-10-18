Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie.
Susan und Uwe Uhlig mit Schlosshotel Purschenstein. Das entsteht in Kleinserie. Bild: Michael Felber
Marienberg
Tradition trifft Moderne: Wie eine junge Erzgebirgern das Lichterhaus neu erfindet
Von Michael Felber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus der Landeshauptstadt zurück zur Werkbank im Erzgebirge: Susan Uhlig hat den Familienbetrieb übernommen, in dem Lichterhäuser entstehen. In das traditionelle Handwerk bringt sie frische Ideen.

Als in der Töpfergasse in Olbernhau die Besucher zum Tag des traditionellen Handwerks am Samstag die Werkstätten der „Erzgebirgischen Lichterhäuser“ betraten, wurde es heimelig. Ähnlich wie die Zauberschule Hogwarts in den Filmen um Harry Potter thronen die Kirchen und Häuser auf den Bergen einer märchenhaften Welt. Es ist der Schauraum...
